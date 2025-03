Appartamento Ater a Valle Aurelia usato per lo spaccio, lo sgombero di Roma Capitale • Terzo Binario News

A seguito segnalazioni è scattato alcuni giorni fa l’intervento della Polizia Locale di Roma Capitale, con il Gruppo Sicurezza Sociale Urbana (GSSU), in zona Valle Aurelia per il recupero di un appartamento ATER, occupato abusivamente e utilizzato come base di spaccio.

L’occupante, donna italiana di 44 anni e con diversi precedenti a carico per spaccio di sostanze stupefacenti, è stata denunciata, oltreché per occupazione abusiva, per furto di energia elettrica.

Durante l’operazione, è stato possibile accertare, a seguito di verifiche tecniche eseguite da personale specializzato, la manomissione degli allacci ai contatori delle utenze domestiche, realizzata tramite un collegamento abusivo ad alto rischio per la sicurezza dell’intero stabile.

Al termine delle operazioni, l’alloggio è stato posto in sicurezza e allarmato per evitare possibili occupazioni.