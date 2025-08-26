Aperture serali e degustazioni nel meraviglioso Castello Ruspoli: iniziativa speciale a Cerveteri per la Sagra dell’Uva e del Vino • Terzo Binario News

Iniziativa speciale organizzata dalla Fondazione Sforza Ruspoli in concomitanza della Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti e della Piazza del Vino e dei Sapori: con un biglietto di ingresso di 10euro, da fare direttamente al portone, sarà possibile vivere un’emozione unica in un Castello ricco di storia e tradizione

Per la 62esima Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti di Cerveteri, il meraviglioso Castello Ruspoli in Piazza Santa Maria apre le porte al pubblico con un’iniziativa davvero speciale: un tour emozionante all’interno della dimora di una delle famiglie nobiliari più ricche di storia e tradizione, un’esperienza serale dove poter degustare, tra affreschi e opere d’arte il prodotto che da sempre rende il territorio etrusco famoso nel mondo, il vino.

“Degusta il tuo calice a Castello Ruspoli”, questo il titolo dell’iniziativa, che prevede quattro giorni di aperture straordinarie, da giovedì 28 a domenica 31 agosto: un’occasione straordinaria per sorseggiare del buon vino in una location unica.

Dal meraviglioso Salone delle Feste alla suggestiva balconata che affaccia su Piazza Santa Maria, fino alla Stanza della Danza della Bacchica, la Stanza di Polifemo e la Stanza del Satiro Pan: Palazzo Ruspoli è pronto ad accogliere gruppi di persone per farsi conoscere e apprezzare in un contesto eccezionale.

“Una meravigliosa iniziativa che si inserisce nei tantissimi appuntamenti della nostra 62esima Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – Palazzo Ruspoli, grazie al grande lavoro della Fondazione Sforza Ruspoli, guidata dalle Principesse Maria Pia e Giacinta e da Ugo Ricci, da quando hanno scelto di aprire alle visite guidate è divenuta una meta di tantissimi visitatori provenienti da tutta Italia e anche di scolaresche: proprio a fine maggio, ho avuto modo di dare il benvenuto a gruppi grandissimi di studenti delle scuole medie e superiori venute a Cerveteri proprio per approfondire la storia del nostro territorio. L’iniziativa proposta per la Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti avrà dunque una duplice valenza: far conoscere un patrimonio storico e artistico dal valore straordinario come il Palazzo, e promuovere il vino del territorio”.

“Chi si recherà nella Piazza del Vino e dei Sapori di Piazza Santa Maria per fare le degustazioni – continua il Sindaco Gubetti – potrà scegliere di fare una degustazione in un modo ancor più suggestivo quindi: direttamente a Castello Ruspoli. Il costo della visita è di 10euro e ad ogni turno sarà consentito l’accesso massimo a 25 persone. Gli ingressi saranno scaglionati di mezz’ora in mezz’ora. Per accedere al Castello, sarà sufficiente recarsi al portone d’entrata ed effettuare la registrazione presso il personale presente”.

Gli orari di accesso sono organizzati in questa maniera: da giovedì 28 fino a domenica 31 agosto, dalle ore 20:00 fino alla mezzanotte con ingressi ogni mezz’ora. Maggiori informazioni, prenotazioni e contatti al sito www.castelloruspolicerveteri.com

“Con l’occasione – conclude il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – ci tengo a ringraziare la Fondazione Sforza Ruspoli per la straordinaria disponibilità con cui ha voluto collaborare in questa Sagra dell’Uva e del Vino dei Colli Ceriti, mettendo a disposizione dell’Amministrazione comunale il Salone delle Feste del Castello per lo svolgimento della conferenza stampa di presentazione. Un segnale importante di vicinanza e appartenenza al territorio da parte delle Principesse Maria Pia e Giacinta che apprezziamo moltissimo e per le quali le ringraziamo di vero cuore”.

