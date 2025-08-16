Aperto un punto vendita Conad a Manziana • Terzo Binario News

In via dei Platani 18, aperto 7 giorni su 7 dalle 8 alle 21
Ha aperto oggi il nuovo punto vendita Conad a Manziana, in via dei Platani 18. Un’apertura che rafforza la presenza di Conad sul territorio, con un format moderno, una grande attenzione ai prodotti locali e numerosi servizi pensati per rendere la spesa ancora più accessibile.
Nel nuovo Conad di Manziana i clienti troveranno un’offerta completa e distintiva: l’ortofrutta con prodotti freschi un’area dedicata alle eccellenze locali, la pescheria a libero servizio con pronti a cuoceree la macelleria con banco assistito, linea bisteccheria, carni di razze pregiate e pronti a cuocere.
Il reparto gastronomia si arricchisce di piatti caldi, primi, secondi e contorni preparati nella cucina interna, con la possibilità di un’area ristoro in valutazione. Ampio spazio dedicato anche a formaggi e salumi del territorio. In panetteria e pasticceria, oltre alla produzione propria di pizze in teglia e dolci freschi, è possibile ordinare prodotti su richiesta.
Completano l’offerta una cantina vini dedicata con etichette del territorio e nazionali e un ricco assortimento di prodotti healthy come quelli biologici, proteici, etnici, senza glutine, vegan e per diabetici.
“Questo punto vendita rappresenta un progetto importante di rilancio commerciale per tutta la zona” – commenta Ivano Iacomelli, Direttore Area Soci Lazio di Conad Nord Ovest– “Abbiamo lavorato per rinnovare e valorizzare questo supermercato, trasformandolo in un negozio moderno, efficiente e vicino alle persone, con un’offerta ricca di freschi, prodotti locali e servizi pensati per rispondere alle nuove esigenze di spesa. Ci auguriamo che diventi un punto di riferimento quotidiano per la comunità di Manziana e dei comuni limitrofi.”
In un’ottica di attenzione all’ambiente, presso il negozio è stato installato un eco-compattatore Coripet per il riciclo delle bottiglie in PET e sono stati realizzati impianti a basso impatto ambientale.
Il nuovo Conad, che si estende su circa 800 mq di superficie di vendita, si trova in una zona commerciale tra Bracciano e Oriolo, ed è facilmente raggiungibile. Impiega 26 addetti, di cui 11 nuove assunzioni, è dotato di 11 postazioni di pagamento: 3 casse tradizionali, 4 casse self, 3 torri di pagamento e 1 cassa con rilettura.
Inoltre, dispone di 50 posti auto gratuiti e anche servizi come Amazon Locker, spesa online con ritiro in negozio, wi-fi gratuito, pagamento bollettini e accesso libero per animali.
Il nuovo negozio sarà aperto 7 giorni su 7 dalle 8:00 alle 21:00.
CONAD NORD OVEST è una delle maggiori imprese italiane della distribuzione associata, -con un giro di affari di 5,33 miliardi di euro. I territori in cui opera con 359 soci imprenditori e 19 mila addetti sono Valle d’Aosta, con quota di mercato del 23,6%, Piemonte, con quota di mercato al 5,9%, Liguria, con quota di mercato al 11,0%, Provincia di Mantova con una quota di mercato del 6,4%, Emilia (province di Modena, Bologna e Ferrara) con quota di mercato al 13,6%, Toscana, con quota di mercato al 15,8%, Lazio (province di Roma, Viterbo) con quota di mercato al 27,7% (assieme a Pac2000) e Sardegna, con quota di mercato al 18,9%. Conad Nord Ovest conta 587 punti di vendita, in cui sono presenti tutti gli attuali format, per un totale di 507.285 mq di superficie.