Aperto il varco tra il parcheggio della trincea e corso Centocelle a Civitavecchia - Terzo Binario News

È stato inaugurato questa mattina l’accesso a corso Centocelle da piazzale fratelli Feoli.

I lavori sono stati ultimati a tempo di record: effettuati in economia dall’Assessorato ai Lavori pubblici, hanno visto installata anche la segnaletica stradale verticale ed orizzontale (ad opera di Civitavecchia Servizi Pubblici), sotto la supervisione del comando di Polizia locale.

L’apertura del varco è avvenuta alla presenza del Sindaco Ernesto Tedesco, del Vicesindaco Manuel Magliani, dell’Assessore ai Lavori Pubblici Sandro De Paolis e del comandante di Polizia locale Ivano Berti.

L’assessore Sandro De Paolis spiega: “La nuova viabilità consente quindi alle vetture sia di accedere che di uscire dalla porzione di parcheggio della trincea ferroviaria denominata Fratelli Feoli su corso Centocelle, con direzione obbligata verso la vicina rotatoria. Massima attenzione è stata posta sulla sicurezza, in particolare dei pedoni.

Crediamo quindi di aver dato una prima risposta rapida ad una delle richieste che ci erano giunte in via ufficiale dagli operatori del mercato, ma anche a tutti i cittadini che potranno usufruire di una viabilità più razionale, decongestionando il traffico in tutto il quadrante da via Roma a corso Centocelle”.

Commenta il Sindaco Ernesto Tedesco: “Amministrare ascoltando le categorie è uno degli impegni che abbiamo assunto durante la campagna elettorale, ma in questo caso l’apertura del varco tra il parcheggio sulla trincea ferroviaria e corso Centocelle è anche un sensibile miglioramento alla fruibilità della strada per automobilisti e pedoni. Restiamo impegnati quotidianamente e personalmente nella soluzione di piccoli e grandi problemi”.