Aperta la Farmacia 6 a Cerveteri • Terzo Binario News

Per la sindaca Gubetti “un risultato che ci inorgoglisce”

“Si è tenuta ieri, martedì 9 luglio, l’inaugurazione ufficiale della sesta Farmacia Comunale di Cerveteri, situata in Via Fontana Morella 84. Un evento che ha visto la partecipazione di tantissime persone, a testimonianza dell’importanza e del forte interesse della comunità per questo nuovo servizio di prossimità.

Questa nuova struttura, realizzata in collaborazione con la società Multiservizi Caerite S.p.A., rappresenta un significativo passo avanti nell’offerta di servizi sanitari sul territorio. Come da programma elettorale, l’apertura di questa farmacia è stata una sfida importante, ma fortemente voluta per rispondere alle crescenti esigenze dei cittadini.

Il Sindaco di Cerveteri, Elena Gubetti, ha espresso grande soddisfazione: “L’apertura di questa nuova farmacia rappresenta per noi un grandissimo motivo di orgoglio. Abbiamo dotato di una modernissima farmacia un punto nevralgico del nostro territorio, a ridosso di un centro commerciale e a cavallo tra Cerveteri e la nostra frazione di mare.

“Stiamo inoltre dialogando con Anas – ha continuato il Sindaco – affinché anche la situazione relativa alla viabilità venga migliorata con una soluzione realizzabile a stretto giro, che possa agevolare il deflusso del traffico in uno svincolo così complesso”.

“Un sentito ringraziamento va al Dott. Domenico Paglialunga e all’amministratore unico Dott. Remo Tagliacozzo per il loro impegno e dedizione nella realizzazione di questo progetto. Grazie a loro e a tutti coloro che hanno collaborato, oggi Cerveteri può vantare un servizio farmaceutico territoriale all’avanguardia, un vero presidio di prossimità per la salute del territorio”.

Comune di Cerveteri