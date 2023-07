Anziano cardiopatico colto da malore: salvato dai carabinieri • Terzo Binario News

Decisive le manovre di primo soccorso dei militari. Il 73enne presentava il volto pallido e gli occhi vitrei

Una pattuglia di Carabinieri del Nucleo Radiomobile, in transito su via Tiburtina, altezza Metro Rebibbia, richiamata da alcuni passanti, è intervenuta per soccorrere un uomo di 73 anni, pensionato romano e cardiopatico, colto da malore.

I fatti hanno preso corpo intorno alle 14,20 di lunedì 24 luglio. All’arrivo dei militari, l’anziano presentava il volto pallido, gli occhi vitrei. Inoltre era freddo al tatto, non rispondeva agli stimoli, battito e respiro non risultavano presenti. I militari lo hanno posizionato supino e subito davano corso a manovre di primo soccorso BLS, sino a quando l’anziano tornava a respirare. S

I sanitari con ambulanza, giunta dopo, hanno stabilizzato i parametri vitali e lo hanno trasportato in codice giallo all’ospedale Sandro Pertini. Il 73enne non risulterebbe in pericolo di vita. Durante l’attesa del 118, i carabinieri, sempre vicini all’uomo colto da malore, si sono attivati per proteggerlo dal caldo con un ombrello recuperato all’interno di un bar vicino.

Entrambi i Carabinieri componenti la pattuglia del Nucleo Radiomobile, intervenuti per soccorrere l’uomo, hanno frequentato corsi BLS-D, che sono protocolli che prevedono una sequenza di azioni ben definita che dovrebbe essere messa in atto quando si assiste alla perdita di coscienza di una persona, che si presume possa essere stata colpita da morte cardiaca improvvisa o da altri disturbi in grado di portare all’arresto respiratorio e all’arresto cardiaco.