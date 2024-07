L’hanno trovata i parenti, sul posto i Carabinieri

Una donna è stata trovata in morta in casa oggi pomeriggio in via Guido Valeri (traversa della Settevene Palo), a Cerveteri.

Si tratta di un’anziana di 82 anni, che non rispondeva ai parenti.

Quando i soccorsi sono entrati, non c’era più nulla da fare.

Sul posto i Carabinieri, per i rilievi del caso.