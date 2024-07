Anziana rapinata in casa: trova i ladri che la trattengono, malviventi in fuga con contanti e gioielli • Terzo Binario News

Paura per una anziana. La donna, 87 anni, si è trovata i ladri in casa. Mentre veniva trattenuta (non risulta che sia stata legata), altri banditi ripulivano l’abitazione. Poi i malviventi sono scappati con qualche centinaia di euro e dei gioielli.

Il tutto è accaduto alle 23,30 di ieri, 16 luglio, in via Ludovico De Simoni, zona Torre Spaccata. Come raccontato agli investigatori, la signora ha sentito dei rumori. E, in effetti, i soli ignoti hanno fatto irruzione da una finestra dell’appartamento, che si trova al primo piano.

Sul posto gli agenti del commissariato Casilino e la Polizia scientifica. L’87enne non è ricorsa alle cure mediche.