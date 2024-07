Controlli dei carabinieri contro i furti nelle scuole: 23enne "beccato" nel cortile di un plesso a Centocelle • Terzo Binario News

È stato sorpreso nel cortile di una scuola, in via dei Sesami, a Centocelle. Ed è stato “beccato” dai carabinieri. Un 23enne del Marocco – portato in caserma e identificato – è stato denunciato a piede libero per invasione di terreni o edifici, successivamente è stato rimesso in libertà.

Il tutto è avvenuto alle 3 di questa notte, presso l’Istituto Comprensivo “Ic Sesami”, i carabinieri della Stazione di Roma Centocelle hanno sorpreso il ragazzo e lo hanno fermato. I militari dell’Arma erano impegnati in uno specifico servizio di controllo per prevenire i furti all’interno delle scuole.