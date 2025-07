Anuman 2025 a Tolfa, Battilocchio: "Invasione di giovani azzurri con Tajani" • Terzo Binario News

Si sono spenti i riflettori sull’edizione 2025 di “Anuman, la Foresta delle Idee”, l’evento di incontro e confronto per under 30 del territorio promosso dal Deputato Alessandro Battilocchio e giunto alla sua sesta edizione.

Particolarmente significativa la presenza quest’anno: oltre 250 giovani hanno partecipato alla due-giorni che ha acceso sul nostro territorio i riflettori della politica nazionale, con una copertura mediatica di primissimo piano.

Ad aprire i lavori, come ogni anno, il Vice Premier e segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, accolto sulla piazza principale del paese dai giovani azzurri.

“Grazie Alessandro per il grande lavoro che porti avanti in Parlamento e sul territorio. I tantissimi giovani che oggi sono qui sono già protagonisti nelle Giunte, nei consigli comunali, negli organismi del Partito, nelle loro comunità locali: il loro apporto è ogni giorno uno straordinario valore aggiunto per l’azione del nostro Partito” ha dichiarato Tajani in apertura. Presenti anche, tra gli altri, il Capogruppo alla Camera Paolo Barelli, il responsabile Organizzazione Francesco Battistoni, il Portavoce nazionale Raffaele Nevi, il Capogruppo in Regione Giorgio Simeoni e il segretario FIG Simone Leoni. I panel tematici , incentrati su legalità e riscatto delle periferie, hanno visto tra i relatori Rita Dalla Chiesa, il criminologo Gino Saladini, il giornalista Daniele Piervincenzi e la signora Daniela Di Maggio, mamma di Giogió Cutolo, talento musicale ucciso da un coetaneo nel centro di Napoli.

“Sono davvero soddisfatto: l’energia, la preparazione e la voglia di partecipare di questi ragazzi ci spinge a proseguire con ancora maggiore impegno e determinazione. Questa grandissima squadra di giovani che ogni giorno stanno al mio fianco, frutto dell’impegno di questi anni, è una delle cose di cui vado più fiero” ha dichiarato Alessandro Battilocchio, Deputato di Forza Italia e promotore dell’evento “Anuman, la Foresta delle Idee”, tenutosi a Tolfa nei giorni scorsi.