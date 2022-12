Antiviglia di Promozione per Tolfa e Santa Marinella • Terzo Binario News

I collinari ospitano il Pescia Romana, rossoblù a Carbognano

Archiviato il derby mare-monti, per Tolfa e Santa Marinella è il momento di preparare il turno pre-natalizio del girone A di Promozione.

Infatti la 12esima giornata si gioca in una data insolita come il 23 dicembre con la ripresa prevista per l’8 gennaio.

I collinari tornano allo Scoponi per vedersela con il Nuovo Pescia Romana mentre i rossoblù salgono a Carbognano. Entrambe le gare iniziano alle 14.30.

I collinari sono uscito con le ossa rotte dal confronto di domenica. Il 4-1 rimediato allo stadio Fronti è sconfitta dura da digerire ma gli uomini di Daniele Fracassa devono archiviare e andare oltre. Ora il tecnico può contare nuovamente sull’apporto di Daniele Belloni: l’esterno di sinistra infatti, dopo una parentesi al Civitavecchia, è tornato alla Pacifica. Nel frattempo c’è da fare i conti con una classifica peggiorata all’improvviso: dopo tre giornate di successi consecutivi, la battuta d’arresto di domenica ha fatto scivolare il Tolfa in quarta posizione con 21 punti, a quattro lunghezze dalla capolista Ottavia. Dal punto di vista degli uomini, dovrebbero tornare disponibili alcuni titolari assenti contro il Santa Marinella ovvero i difensori centrali Roscioli e Pappalardo. Dal canto suo il Pescia Romana, dopo una fase altalenante, adesso è riuscito a stabilizzarsi a metà graduatoria.

Sul fronte Santa Marinella, il successo sul Tolfa ha dato linfa vitale ai rossoblù, che si sono rifatti sotto in graduatoria tanto che sono appena un punto sotto i biancorossi e a cinque lunghezze dalla vetta. La forma stratosferica del bomber Giordano Belardinelli – killer sportivo dei collinari nel derby di domenica scorsa – gli ha permesso di salire a quota 14 gol in undici giornate (e potevano essere 15) consolidandosi quale capocannoniere del girone A. La gara con il Carbognano rappresenta insidie per la compagine di Nicola Salipante, che si trova a dover gestire dei problemi in retroguardia per l’assenza di Gallitano e quella possibile di Caforio.