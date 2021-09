Annullata la manifestazione per l'annullo dei Piloti dei Porti di Roma - Terzo Binario News

Poste Italiane informa che, a seguito del posticipo a data da destinarsi della manifestazione indetta per domani sabato 18 settembre a Civitavecchia, in occasione del “150° Anniversario dell’istituzione della Corporazione dei Piloti dei Porti di Roma”, il servizio filatelico temporaneo non sarà conseguentemente presente in loco né sarà prodotto il previsto annullo filatelico realizzato per l’occasione.

La manifestazione, prevista in precedenza a causa delle problematiche Covid 19 è stata posticipata a data da destinarsi, presumibilmente per il mese di Dicembre.