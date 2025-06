Anna Pepe a Ladispoli, Marcucci: "Spesi 140mila euro per appena 30 minuti di concerto" • Terzo Binario News

“Spero davvero che le migliaia di persone presenti ieri sera in piazza non siano arrivate da tutta Italia per vedere Anna Pepe, come sostenuto dall’assessore al Turismo.

Se così fosse, l’immagine che Ladispoli ne ricaverebbe sarebbe disastrosa: promuovere un grande concerto gratuito e poi offrire solo una breve comparsata è un vero inganno. Un vero e proprio autogol turistico.

E per i cittadini di Ladispoli che hanno pagato quella sbrigativa esibizione resta una sola domanda: 𝟏𝟒𝟎 𝐦𝐢𝐥𝐚 𝐞𝐮𝐫𝐨 𝐩𝐞𝐫 𝐚𝐩𝐩𝐞𝐧𝐚 𝟑𝟎 𝐦𝐢𝐧𝐮𝐭𝐢 𝐝𝐢 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐞𝐫𝐭𝐨? Un vero e proprio spreco di denaro pubblico”.

Gianfranco Marcucci