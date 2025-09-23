Anna Foa ospite a Civitavecchia per il libro “Il suicidio di Israele” • Terzo Binario News

Al teatro della Fondazione Cariciv modera il giornalista Marco Damilano

Civitavecchia si prepara ad accogliere un evento culturale di grande prestigio. Venerdì 26 settembre, alle ore 16:00, presso il Teatro della Fondazione Cariciv (Piazza Verdi), si terrà un incontro pubblico con Anna Foa, storica e vincitrice del Premio Strega di saggistica 2025 con il volume Il suicidio di Israele.

L’iniziativa vedrà i saluti istituzionali del Sindaco di Civitavecchia Marco Piendibene e dell’Assessore alle Politiche Sociali Antonella Maucioni, mentre il dialogo con l’autrice sarà affidato al giornalista e scrittore Marco Damilano.

“Per la nostra città – dichiara il Sindaco Piendibene – è motivo di orgoglio ospitare una voce autorevole come quella di Anna Foa. Il confronto su temi di grande attualità è una ricchezza che vogliamo continuare a coltivare, facendo di Civitavecchia anche un luogo di cultura e di pensiero critico”.

L’assessore Maucioni sottolinea: “Questi appuntamenti rappresentano un momento di crescita collettiva. La cultura è uno strumento fondamentale per rafforzare la comunità e favorire una riflessione consapevole sul mondo che ci circonda”.

L’incontro è aperto a tutti e a ingresso libero, fino a esaurimento posti. L’Amministrazione comunale ringrazia la Fondazione Cariciv per la cortese ospitalità.