Animali in cerca di amore, la cagnolina Ruby e il micio Giuliano - Terzo Binario News

ADOZIONE CONSAPEVOLE per RUBY, cagnolina di poco piu’ di 10 kg, 4 anni e mezzo, in canile da quando aveva pochi mesi, terrorizzata.

Una storia comune a tanti pelosi che incontriamo in canile, sono spaventati e schivi perchè non conoscono niente altro che quelle mura, sono rinchiusi là dentroi da tuta la vita e nessuno ha mai avuto del tempo per loro, nessuno ha mai avuto una carezza o una coccola. La piccola Ruby è una di loro ed oggi vogliamo darle una possibilità, un pò di visibilità nella speranza che qualcuno voglia provare a darle una vita migliore e l’amore che non ha mai avuto!

PER INFO E DONAZIONI: CORINNA 3472762542

Giuliano

Giuliano , circa 1 anno, castrato, sverminato, vaccinato. BUONISSIMO, la bontà fatta gatto.Cerca adozione si trova a Firenze. Era stato adottato ma non è più desiderato. No comment . Aiutateci a trovargli una famiglia che si merita .

Per informazioni Chiara 3771705442