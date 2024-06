Angela e Bree due tesori da salvare prima possibile • Terzo Binario News

ANGELA dolce tipo setter inglese nata 13.1.2024 tg medio/piccola

Venite a prenderla, previo appuntamento, presso il rifugio della

Lega Nazionale per la Difesa del Cane Milano

Via Martiri di Cefalonia 18 – SEGRATE (Mi)

tel. 02 21 37 864 cell 334 8585297

rifugio@legadelcanemi.it www.legadelcamemi.it

siamo in FB e twitter @LNDC_MI INSTAGRAM

aperto tutti i giorni, tutto l’anno

dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,30 alle 17,00

BREE ha due anni e mezzo, circa dieci chilogrammi. Si trova in un canile della Calabria,

è compatibile sia con maschi che con femmine ed è di una dolcezza disarmante.

Si affida con regolare iter di adozione.

#Bree è entrata da poco in canile ed ancora non ha capito che le sue giornate saranno sempre uguali, le sue nottate sempre uguali. Non ha capito che passeranno i giorni, si alterneranno le stagioni e per lei non cambierà nulla. Il tempo che passerà cambierà il suo carattere gioioso, le farà perdere la speranza e la voglia di vivere.

Amici, solo tutti noi, con tante, ma tante CONDIVISIONI possiamo salvare questo stupendo #pulcino

Per info. Rita 349.4464131