Andrea Rivera mattatore nell'appuntamento "extra" di Etruria Eco Festival a Cerveteri • Terzo Binario News

Aula Consiliare del Granarone gremita per lo spettacolo del comico, attore e cantante romano

Andrea Rivera ha fatto l’Andrea Rivera. Un pomeriggio a modo suo, senza peli sulla lingua, senza freni, durante il quale accompagnato dalla sua chitarra, ha coinvolto il pubblico tra battute, intermezzi musicali e la consueta satira che non risparmia nessuno, da destra a sinistra, ne ha avuta almeno una per tutti.

Aula Consiliare del Granarone gremita ieri pomeriggio a Cerveteri per l’appuntamento speciale di Etruria Eco Festival, rassegna quest’anno giunta al suo 18esimo anno di storia e che ha coinvolto anche i Comuni di Fiumicino e Santa Marinella.

Il pomeriggio si è aperto parlando di turismo, di cultura e di nuove opportunità per il territorio. A fare gli onori di casa, il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti insieme al Vicesindaco di Cerveteri Federica Battafarano, che hanno rimarcato quanto sia cresciuto il territorio da un punto di vista culturale negli anni, di come sia divenuto luogo appetibile anche per manifestazioni di richiamo nazionale, come ad esempio il Premio Strega, il Premio Letterario più prestigioso d’Italia che per il secondo anno ha fatto tappa proprio a Cerveteri.

A loro, ha fatto eco Alessio Pascucci, Consigliere della Città Metropolitana, la ex Provincia, Ente che anche quest’anno, come lo scorso anno ha riservato un importante finanziamento alla kermesse. Pascucci, ha ripercorso la storia del Festival, dagli albori, quando si svolse nell’edizione d’esordio a Ladispoli, fino a quando “trovò casa” in via definitiva a Cerveteri, anni nei quali ha ospitato i più grandi artisti dello spettacolo italiano, tra cui Loredana Berté, Gino Paoli, Mario Biondi, Simone Cristicchi e molto altro.

Un Pascucci che ha rimarcato anche come sia importante la sinergia dei territori e di come in passato abbia effettivamente premiato il Litorale a Nord di Roma: l’esempio più fulgido e lampante, la vittoria del titolo di Città della Cultura del Lazio con la candidatura congiunta del 2020 tra Cerveteri, Tolfa, Allumiere e Santa Marinella.

Hanno preso parte al dibattito, anche Massimiliano Catini, Consigliere comunale di Fiumicino e Maura Chegia, consigliera comunale di Santa Marinella, i due comuni partner di questa edizione di Etruria Eco Festival, pronti, anche il prossimo anno a presentare con i loro rispettivi Comuni un progetto unico per rafforzare ancor di più l’offerta culturale del territorio.

Finito il dibattito, sul palco è salito il protagonista assoluto del pomeriggio, Andrea Rivera, un irriverente e mai domo Andrea Rivera, capace con la sua consueta ironia e satira pungente che non risparmia mai nessuno, di intrattenere il pubblico per quasi due ore. Uno spettacolo conclusosi con applausi scroscianti ma anche con un momento estremamente toccante, un momento legato alla vita personale di Andrea Rivera che ha voluto condividere con il pubblico di Etruria Eco Festival. Come ha condiviso nei giorni scorsi sui social network lo stesso Rivera, il suo amato Pigna, il suo fedele amico a quattro zampe è volato in cielo. Rivera, lo ha voluto salutare con un video ed un brano scritto da lui, un momento che ha commosso il pubblico presente e che simbolicamente, con un grande applauso, ha manifestato la propria vicinanza all’attore.