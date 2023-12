Ancora un pedone travolto e ucciso a Roma, l'investitore è fuggito senza prestare soccorso • Terzo Binario News

L’ennesima vittima della strada è un uomo di 56 anni, investito ed ucciso, questa mattina poco prima delle 7 in via Cassia, all’incrocio con via Isola Farnese, in zona La Storta, a Roma.

L’uomo è morto sul colpo dopo essere stato travolto da un’auto il cui conducente non si è fermato a prestare soccorso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e hanno dato il via alle indagini per rintracciare il pirata della strada.

Fonte, RaiNews24