A Civitavecchia torna “Scatole di Natale”, un regalo speciale a chi ha bisogno • Terzo Binario News

A Civitavecchia torna “Scatole di Natale”, un regalo speciale a chi ha bisogno

Natale solidale. Tornano le “Scatole di Natale 4^ edizione 2023”, a cura de Il Volontariato Promuove la Vita con le tante associazioni che aderiscono al progetto. Con il patrocinio della Città di Civitavecchia a firma dal Sindaco Tedesco e dalla Diocesi di Civitavecchia e Tarquinia firmata dal Vescovo Ruzza.

Questa mattina in un’Aula Pucci affollata di Volontari, le Assessore Dott.ssa Simona Galizia (Cultura-Turismo-Istruzione) e Dott.ssa Deborah Zacchei (Servizi Sociali) hanno coordinato una conferenza stampa epocale, deleghe diverse unite nel comune obiettivo: portare il meglio della Città a collaborare per un Natale solidale, divertente e originale. Tutti gli appuntamenti sono stati presentati dalle varie realtà, arte, spettacolo, tradizioni, con la “barra dritta” sulla rotta, inclusione.

Il Consigliere Matteo Iacomelli, Volontario dall’inizio del suo mandato, ha portato il suo saluto, garantendo, come sempre la sua disponibilità alla collaborazione per il carico e lo scarico delle Scatole.

Come comporre una Scatola:

le scatole dovranno avere dimensioni 35cm x 25cm x 12cm

composizione della scatola: un passatempo, una cosa calda, un prodotto di bellezza, una cosa golosa, UN BIGLIETTO GENTILE.

confezionare le scatole nel modo migliore (soltanto: non usare il nastro intorno, meglio coccarde o fiocchi)

IMPORTANTE specificare il destinatario: uomo/donna – nonno/nonna – adolescenti da 12 anni: femmine fino a 15 maschi fino a 17 – neonato/neonata indicare mesi (1 – 12) – bambino/bambina: da 1 a 7 anni bambina, da 1 a 11 anni bambino, indicare l’età.

Destinatari delle scatole: Famiglie segnalate dai Servizi Sociali, ospiti del Villaggio del Fanciullo (in accordo con gli educatori), ospiti della Comunità Il Ponte e La Coccinella (in accordo con la Presidenza), Case Famiglia, Case di Riposo e RSA (in accordo con le Direzioni), Detenuti delle Case Circondariali (in accordo con la Direttrice Dott.a Patrizia Bravetti).

Saranno attivati vari punti di raccolta (hanno già dato disponibilità “Graffiti via Trieste”, Palestra AS GIN – San Gordiano, la Casa di Cristina APS, ANDOS ODV, Il Mercatino Solidale 9 e 10- 16 e 17 dicembre a Corso Marconi, ANPS, ).

L’Istituto Comprensivo Don Milani e la PolFer collaboreranno con il progetto.

Anna Battaglini e Rossella De Paolis, Referenti del progetto, sono pronte a raccogliere la generosità di quanti vorranno donare la loro Scatola, certe da subito che anche quest’anno la fantasia sarà l’ingrediente perfetto, che stupirà chi riceverà un regalo inatteso.