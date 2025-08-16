Ancora un incendio (ora domato) nei cantieri navali di Fiumicino • Terzo Binario News

La sala operativa del comando di Roma dei Vigili del fuoco ha inviato in data odierna alle ore 12.15 presso il comune di Fiumicino in Via Monte Cencio diverse squadre VF, dalla Sede di Ostia 13/A dell’ Eur 11/A di Fiumicino 20/A, di Nemi 32/A ,di Cerveteri 26/A, un mezzo aeroportuale, tre Autobotti VF, il Carro Schiuma, il Carro Auto protettori ed il Capo Turno Provinciale, per l’incendio di un rimessaggio di imbarcazioni di via Domenico Siciliani.
Sul posto è stato inviato anche il DOS VF con due elicotteri della Regione Lazio per contribuire allo spegnimento dell’incendio ormai generalizzato.
Le fiamme hanno coinvolto diverse barche e alcuni depositi di attrezzature.
Il personale VF giunto sul posto, sta tentando di contenere il propagarsi dell’incendio e di impedire che alcune imbarcazioni incendiate si riversino sul fiume.
I Vigili del fuoco sono riusciti ad avere ragione delle fiamme svolgendo ora le operazioni di bonifica e messa in sicurezza.
Le cause dell’accaduto sono in corso di accertamento da parte delle autorità competenti.
Sul posto la Capitaneria di Porto di Fiumicino e i Carabinieri oltre al personale sanitario del 118.
Non risultano feriti.