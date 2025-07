Ancora sui rischi per Tolfa nel PSNAI, Carminelli, Pd: "Sconcertante la replica dell'assessore Tagliani" • Terzo Binario News

“Mi rivolgevo a sindaca e onorevole Battiloccchio, non a lui che non ha strumenti per incidere. E poi si rende conto della situazione del paese che dovrebbe amministrare?”

La consigliera del Pd di Tolfa Sharon Carminelli torna sul caso dei rischi per i paesi collinari nel piano del Governo.

“Devo ammettere che la risposta del consigliere Tagliani mi ha sinceramente sorpreso. Nella mia riflessione sul PSNAI mi rivolgevo alla Sindaca e all’Onorevole Battilocchio, che hanno responsabilità politiche dirette e strumenti per incidere realmente.

La verità è che non lo considero, perché sul piano politico mi riesce difficile dargli credito.

Da amministratore non ha prodotto nulla, nessuna proposta concreta, nessuna iniziativa degna di nota. Forse perché non ha neppure capito quali siano le sue deleghe.

La sua replica alle mie dichiarazioni conferma, purtroppo, l’approccio egocentrico e teatrale con cui affronta i problemi reali di Tolfa. Cerco quindi di chiarire punto per punto, perché la città merita risposte serie, non monologhi da palcoscenici.

Frase del PSNAI “manipolata”?

Evidentemente non conosce la differenza tra sintesi e manipolazione.

Il mio virgolettato ha riportato l’essenza di un passaggio che definisce le aree interne (come la nostra) in “cronicizzato declino”. Se per lui è normale che Tolfa venga inclusa in quel quadro, allora il problema non è l’allarmismo, ma la sua assuefazione all’immobilismo.

Tolfa non rientra nella descrizione?

Consiglio all’assessore di farsi un giro in paese in un giorno qualunque, ovviamente senza fotografi al seguito.

Tolfa si è più o meno arresa ad essere vuota nella maggior parte dell’anno, i giovani vanno via, le case sono sfitte e le attività commerciali provano a resistere.

Ogni anno rischiamo di non aprire più alcuna sezione alla scuola primaria.

Ma forse, lui è troppo impegnato a recitare il ruolo del politico su Instagram per accorgersene.

In questi anni Tolfa ha perso quasi 500 abitanti, con un calo continuo e costante. L’indice di vecchiaia è tra i più alti del territorio, e la fascia giovanile è ai minimi storici.

In sintesi, Tolfa è un comune in profonda crisi demografica, esattamente quel tipo di contesto che il PSNAI indica come a rischio per “inversione di tendenza”.

Dice: Fondamentale la “Legge sulla Montagna”?

Ottimo. Ma che ricadute ha avuto concretamente su Tolfa? Quanti bandi sono stati intercettati, quanti progetti attivati sotto la supervisione dell’onorevole ? Quanti fondi?

Da quando è stato eletto deputato europeo ad oggi, intendo.

E, l’assessore Tagliani, quali progetti e fondi ha seguito e portato?

Forse, anziché cercare contributi dai commercianti per salvare le feste patronali, dovrebbe cercare i fondi per rilanciare davvero il territorio.

Infine, l’Attacco alla Città Metropolitana, come se i problemi infrastrutturali che cita non esistessero da decenni. Sotto la guida di Gualtieri si stanno finalmente affrontando con serietà e investimenti.

Se oggi ci sono ancora strade in condizioni critiche, è anche perché per troppo tempo si è fatto finta di nulla, come il consigliere continua a fare ora. Insieme al suo referente politico e onorevole, cosa ha fatto in merito?

A parte applaudire il loro partito che al governo ha varato un taglio di milioni euro alle città metropolitane ?

Tagliani parla di “pagliuzze”, ma è lui a non vedere (o far finta di non vedere) la trave di inefficienza che pesa sulla sua azione politica. Quali risultati concreti ha portato con le sue deleghe? Quali servizi ha migliorato? Tolfa ha bisogno di fatti, non di messinscene, se si vuole davvero salvare.

Invece di rispondere con stizzita ironia e frasi teatrali, si rimbocchi le maniche. Tolga il costume da attore del Tartaro e indossi finalmente quello, più umile e faticoso , del consigliere comunale che i cittadini attendono da tempo”.

Sharon Carminelli consigliera Pd Tolfa