Ancora morti in strada a Roma, impatto fatale per un centauro di 61anni • Terzo Binario News

Il ragazzo alla guida dell’auto che ha travolto la moto non avrebbe dato la precedenza. La dinamica è ancora in fase di accertamento

Ancora un incidente mortale a Roma nella serata di ieri. Un uomo di 61 anni, Gaetano Pecorella, funzionario della Banca d’Italia viaggiava a bordo di una moto quando è stato travolto da un’auto, condotta da un ragazzo di 19 anni, che non avrebbe rispettato il segnale di precedenza. Lo scontro è avvenuto in via dei Primati Sportivi, all’altezza via Tiberiade.

I sanitari del 118 non sono riusciti a stabilizzare la vittima che è deceduta sul luogo dell’incidente. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del IX° gruppo Eur, che hanno posto sotto sequestro entrambi i mezzi e hanno effettuato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Il 61enne è la 167esima vittima nel 2023 a causa di incidenti stradali a Roma e provincia.