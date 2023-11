Carlo Verdone a Civitavecchia per girare “Vita da Carlo” • Terzo Binario News

L’attore e regista romano sceglie Civitavecchia per le riprese della sua serie Tv

Carlo Verdone fa tappa a Civitavecchia.

L’attore e regista romano, a partire da domenica 12 novembre, fino al 17, sarà infatti a Civitavecchia per girare alcune scene di “Vita da Carlo 3”, la fortunatissima serie Tv che tratta della sua vita e della sua carriera, la cui terza stagione è visibile su Paramount+ Italia.

Questo comporterà anche delle limitazioni al traffico, in particolar modo su via Attilio Bandiera, in entrambi i lati tra il civico 16 e il 19, dove è stato istituito il divieto di sosta.

Analogo divieto anche in Via Olimpia in entrambi i lati, tra intersezione con via Bandiera e l’area di sosta interna adiacente all’Hotel del Mare