Allumiere, "servizio Scuolabus nel caos tra disservizi, aumenti di costi e mancate comunicazioni" • Terzo Binario News

Nuovo, duro attacco della minoranza, che dopo il degrado del plesso di via del Faggeto ora punta il dito sulle criticità del servizio Scuolabus

“Dopo aver denunciato la assurda situazione di degrado che ha accolto gli alunni di Via del Faggeto la prima settimana di scuola (situazione che peraltro persiste con uno spazio antistante l’entrata assolutamente indecoroso), ci troviamo costretti a tornare sull’argomento scuola, sottolineando questa volta il disservizio legato allo Scuolabus, un disservizio causato sempre ad una disorganizzazione da parte dell’amministrazione, sempre meno interessata a ciò che accade al paese e sempre più assente, nonostante i fatti siano sotto gli occhi di tutti. Lo scuolabus, senza alcun avviso alle famiglie, lascia ogni mattina gli alunni a Piazzale Cesare Moroni, quando, invece, dovrebbe lasciarli di fronte all’ingresso della scuola, all’interno della pertinenza scolastica. Possibile che non ci si interessi minimamente ad un servizio così delicato come lo scuolabus? Un servizio, ricordiamo, che ha avuto anche un aumento dei costi sempre da parte di questa amministrazione. Cosa fa l’Ass. alla Pubblica Istruzione, si è accorta di questo disservizio o continua a navigare a vista, senza alcuna percezione, ancora dopo tre anni e più di amministrazione? Anche questa volta intende dare la colpa a qualcun altro? Insomma, possibile che qui siano tutti dilettanti allo sbaraglio? Possibile che non si sia minimamente pensato a informare le famiglie di questo cambiamento? Chiediamo che al più presto vengano garantite le condizioni per cui le famiglie pagano. Ad Allumiere siamo costretti a pagare per avere disservizi, un tempo qualcuno avrebbe detto “benvenuti a Bengodi”.

Così in una nota Pd- “Insieme per Allumiere”