Allumiere, l'Istituto Comprensivo celebra la "Giornata della Memoria" • Terzo Binario News

Una giornata densa di appuntamenti, quella organizzata dall’Ic al Centro Anziani, in collaborazione con Anpi e l’Amministraizone Comunale

“Per non dimenticare”, gli alunni dell’ IC Tolfa hanno onorato come sempre “La Giornata della Memoria”.

Ieri mattina, le classi della scuola secondaria si sono recate al Centro Anziani di Allumiere per dare vita ad un evento, quest’ anno a metà tra la Grande Storia e quella locale.

Dopo i saluti istituzionali dell’assessore Simone Ceccarelli e della vice sindaca Marta Stampella, la presidente della sezione ANPI, Catia Galimberti, ha aperto i battenti focalizzandosi sull’importanza della memoria e della storia locale come collante tra generazioni. A seguire, le classi terze hanno scelto come tema su cui riflettere un brano di Primo Levi e uno di Shlomo Venezia, mentre le classi seconde hanno espresso le proprie considerazioni attraverso la “Candela della Memoria”.

Per l’occasione, le classi terze hanno anche suonato – diretti dal Professor Francesco Benedetti – due brani: “Gam Gam” e “Beautiful that way” di Nicola Piovani. La prima parte dell’evento, organizzato dalle docenti Brunella Franceschini e Tiziana Cimaroli, in collaborazione con tutti i colleghi del plesso, si è conclusa con la proiezione del film “Jona che visse nella Balena”, di Roberto Faenza.

Nel pomeriggio, le classi IV e V della primaria, accompagnati dalle docenti Rosella Pierini, Patrizia Orchi, Fabiola Felicini e Domitilla Dionori, dopo la lettura di alcuni pensieri, tra cui la poesia della poetessa locale Angela Sgamma dedicata alla famiglia Piperno, hanno assistito alla proiezione del film di animazione “La stella di Andra e Tati”.

<<Abbiamo ritenuto doveroso – spiegano le docenti – organizzare anche quest’anno una giornata in memoria della Shoah, perché in quanto istituzione abbiamo il dovere di “fare memoria”. Una memoria non intesa come semplice ricordo del passato, ma come impegno a costruire un mondo diverso in contrasto alla cultura dell’odio e dell’indifferenza. Ringraziamo il presidente del “Centro Anziani”, Franco Appetecchi ed il vice, Giuseppe Stefanini, per la consueta disponibilità e quanti hanno contribuito alla riuscita dell’evento>>.