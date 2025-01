Donna rapinata a Cerveteri, il plauso della Gubetti per due ragazzi intervenuti • Terzo Binario News

“Nel pomeriggio di ieri due giovanissimi ragazzi di Cerveteri si sono resi protagonisti di un gesto davvero straordinario.

Poco dopo le ore 18:00 infatti, una nostra concittadina è stata vittima di una rapina: oltre ai diversi passanti che si sono fermati, provvidenziale è stato il coraggio di due giovanissimi, che non hanno esitato neppure un secondo a mettersi sulle tracce del malvivente e ad allertare i Carabinieri, che giunti sul posto in pochissimi minuti, sono riusciti ad arrestarlo.

Un senso civico, di responsabilità, altruismo e sensibilità straordinario quello di questi due giovanissimi, che oggi più che mai in una società frenetica, disattenta e troppo spesso indifferente verso il prossimo, ci testimonia come nelle nuove generazioni ci siano ancora tanti e importanti valori.

Non si sono voltati dall’altra parte, non sono rimasti inermi a guardare ma anzi, sprezzanti del pericolo hanno fatto in modo che la loro azione aiutasse i Carabinieri ad arrestare il ladro, oltre ad aver rassicurato e soccorso la nostra malcapitata concittadina.

A questi due giovani ragazzi, il mio ringraziamento e i miei complimenti per il loro gesto, un esempio per tutti, giovani e più adulti, così come mi complimento con le loro famiglie: se ieri hanno dimostrato tale coraggio è sinonimo di come siano cresciuti in un ambiente sano, carico di valori ed umanità. Valori che ieri, li hanno spinti a non rimanere indifferenti.

Già ho avuto modo di parlare con loro telefonicamente in queste ore e nei prossimi giorni sarò lieta di riceverli nel mio Ufficio per ringraziarli e complimentarmi di persona con loro.

Bravissimi ragazzi!”

la sindaca Elena Gubetti