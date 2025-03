Allumiere, "Femminle, plurale" apre la festa del tesseramento con un importante incontro letterario • Terzo Binario News

Protagoniste indiscusse, la giornalista- scrittrice Cristina Battocletti e la sua “Epigenetica”

Nuovo, entusiasmante appuntamento in rosa ad Allumiere dove, ad una settimana dalla celebrazione dell’otto marzo, si torna a parlare di donne con l’associazione “Femminile, Plurale”. In occasione della festa del tesseramento, il sodalizio collinare- nato qualche anno fa quasi per gioco da una idea dell’allora assessore alla cultura Brunella Franceschini e di un gruppo di amici e ora fiore all’occhiello della cultura collinare – riporta all’attenzione delle lettrici e dei lettori “Epigenetica”, l’ultima fatica di Cristina Battocletti.

La scrittrice e giornalista friulana in realtà non è nuova al pubblico di Allumiere, visto che è stata una delle finaliste dell’ultima edizione del premio “Femminile, plurale”. Tuttavia domani alle 17.30, all’Aula Nobile del Palazzo Camerale sarà protagonista di un incontro in presenza molto atteso visto che la Battocletti, data anche la notorietà di questa scrittrice e giornalista che vanta nel curriculum già molti importanti riconoscimenti, come, tra gli altri, il “Premio Manzoni”, il “Premio Merano” e il “Premio Flaiano”.

La sua “Epigenetica” parla invece di Maria, una ragazza che, dopo aver sofferto durante l’infanzia l’abbandono del padre e il progressivo declino psico-fisico della madre, pur lasciata a sé stessa e divisa pure dagli amati fratelli, arriva ad affermarsi come scrittrice. Il successo, però, non porta né compenso né redenzione. Maria, infatti, proprio come la madre, si allontana dalla famiglia, inseguendo forsennatamente le proprie ossessioni e scivolando sempre più nel disgusto della vita. Solo il ritrovamento del figlio, ormai adulto, le offrirà un’occasione di salvezza, portandola ad affrontare una volta per tutte i demoni del passato. Potente e graffiante scandaglio di un destino familiare, Epigenetica ci trascina nella profondità di una donna che attraversa i meccanismi dell’abbandono fino a una coraggiosa riscoperta di sé. La voce della protagonista, Maria, costruisce un racconto primordiale e modernissimo, severo e tenero fino allo struggimento, accumulando tenebre e tuttavia lasciando possibilità all’irrompere della luce.

“𝐼𝑛𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑎𝑟𝑒 𝑛𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑜 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑜 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑟𝑖𝑜 – ha commentato la presidente Franceschini – 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎 𝑖𝑙 “𝑡𝑟𝑜𝑣𝑎𝑟𝑠𝑖 𝑑𝑖 𝑓𝑟𝑜𝑛𝑡𝑒 𝑎” 𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛 𝑚𝑜𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑔𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑡𝑟𝑎 𝑑𝑢𝑒 𝑓𝑜𝑟𝑧𝑒 𝑟𝑖𝑣𝑜𝑙𝑡𝑒 𝑙’𝑢𝑛𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜 𝑙’𝑎𝑙𝑡𝑟𝑎. Domani alle 17.30 presentiamo il primo appuntamento della rassegna “𝑮𝒍𝒊 𝒊𝒏𝒄𝒐𝒏𝒕𝒓𝒊 𝒍𝒆𝒕𝒕𝒆𝒓𝒂𝒓𝒊” e noi li immaginiamo come una convergenza di pensieri, parole, persone che si muovono, si soffermano e generano relazioni destinate a creare memoria. Vi aspettiamo insieme a 𝑪𝒓𝒊𝒔𝒕𝒊𝒏𝒂 𝑩𝒂𝒕𝒕𝒐𝒄𝒍𝒆𝒕𝒕𝒊 e alla sua opera 𝑬𝒑𝒊𝒈𝒆𝒏𝒆𝒕𝒊𝒄𝒂 presso l’Aula Nobile del Palazzo della Reverenda Camera Apostolica. 𝑨 𝒔𝒆𝒈𝒖𝒊𝒓𝒆 𝒔𝒄𝒆𝒏𝒅𝒆𝒓𝒆𝒎𝒐 𝒑𝒓𝒆𝒔𝒔𝒐 𝒍𝒂 𝑪𝒂𝒔𝒂 𝒅𝒆𝒍𝒍𝒆 𝑨𝒓𝒕𝒊 𝒑𝒆𝒓 𝒍’𝒂𝒑𝒆𝒓𝒊𝒄𝒆𝒏𝒂 𝒅𝒊 𝒕𝒆𝒔𝒔𝒆𝒓𝒂𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐”.