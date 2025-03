Scuola, al Comprensivo "XVI Settembre" di Civitavecchia alunni a lezione di animazione • Terzo Binario News

In questi giorni, gli alunni delle classi seconde medie dell’istituto Comprensivo “Via XVI Settembre” di Civitavecchia, stanno vivendo un’esperienza davvero unica. Per tutta la settimana, avranno un’insegnante d’eccezione che gli svelerà i segreti dell’illustrazione digitale e dell’animazione.

Si tratta di Valentina Borgioni, in arte “Wale Arts”, giovane disegnatrice romana, proveniente dalla prestigiosa Scuola Internazionale di Comics (foto sotto). Nonostante la sua giovane età, lavora già da qualche anno nella produzione di film animati sia in Italia che in Giappone, oltre che illustrare libri per bambini.

Valentina è impegnata nell’ambito del progetto scolastico “Cinemolab” dell’Istituto civitavecchiese, promosso dal MIM, dal Ministero della Cultura e dalla Direzione Generale del Cinema, volto alla conoscenza e alla produzione di prodotti cinematografici. Il progetto, andrà avanti fino a Maggio e si concluderà con un importante evento cittadino.