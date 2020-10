Allumiere e Cerveteri si tingono di rosa per l'Airc - Terzo Binario News

Iniziativa anticancro per Palazzo Camerale e Granarone

“Il nostro Palazzo Camerale illuminato di rosa per la campagna #nastrorosa2020, promossa da #anci e #airc per la prevenzione e la ricerca sul tumore al seno”

Comune di Allumiere

“Questa sera abbiamo momentaneamente “spento” il tradizionale tricolore italiano che da mesi illumina il Palazzo del Granarone per fare spazio ad un colore molto importante: il rosa.

Come Comune di Cerveteri abbiamo infatti aderito alla campagna #NastroRosaAIRC per manifestare vicinanza a tutte le Donne affette dal tumore al seno e per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione.

Un tema sul quale la ricerca scientifica ha fatto importanti passi in avanti negli ultimi anni e che è importante continuare a sostenere.

Alessio Pascucci