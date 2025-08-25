Allumiere, anche Vanessa Roghi finalista al premio "Femminile, plurale" • Terzo Binario News

La finale della VII edizione si svolgerà il 29 alle 21, al Parco Risanamento
In attesa della serata finale del premio letterario, l’associaizone “Femminile, Plurale” presenta la terza finalista.
𝑽𝒂𝒏𝒆𝒔𝒔𝒂 𝑹𝒐𝒈𝒉𝒊 è storica e autrice di programmi di storia per Rai Cultura. Bodini Fellow presso l’Italian Academy della Columbia University dal 2020 al 2021, è una ricercatrice indipendente. Ha scritto, tra gli altri, “La lettera sovversiva. Da don Milani a De Mauro, il potere delle parole” (2017), “Piccola città. Una storia comune di eroina” (2018), “Lezioni di Fantastica. Storia di Gianni Rodari” (2020), “Il passero coraggioso. «Cipì», Mario Lodi e la scuola democratica” (2022) per Laterza e “Voi siete il fuoco. Storia e storie della scuola” (2021) per Einaudi Ragazzi. Ha pubblicato per Mondadori “Eroina. Dieci storie di ieri e di oggi” (2022) e per Sellerio “Un libro d’oro e d’argento. Intorno alla Grammatica della fantasia di Gianni Rodari” (2024). 𝑳𝒂 𝒑𝒂𝒓𝒐𝒍𝒂 𝒇𝒆𝒎𝒎𝒊𝒏𝒊𝒔𝒕𝒂 (𝑴𝒐𝒏𝒅𝒂𝒅𝒐𝒓𝒊) è nella terzina 𝒇𝒊𝒏𝒂𝒍𝒊𝒔𝒕𝒂 della VII edizione di 𝑭𝒆𝒎𝒎𝒊𝒏𝒊𝒍𝒆, 𝒑𝒍𝒖𝒓𝒂𝒍𝒆. – 𝑷𝒓𝒆𝒎𝒊𝒐 𝑳𝒆𝒕𝒕𝒆𝒓𝒂𝒓𝒊𝒐 𝑨𝒍𝒍𝒖𝒎𝒊𝒆𝒓𝒆.
“𝐿𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑜𝑙𝑎 «𝑓𝑒𝑚𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎» 𝑛𝑜𝑛 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑠𝑐𝑒 𝑚𝑒𝑧𝑧𝑒 𝑚𝑖𝑠𝑢𝑟𝑒: 𝑙𝑎 𝑎𝑚𝑖 𝑜 𝑙𝑎 𝑜𝑑𝑖, 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑐𝑖 𝑜 𝑙𝑎 𝑏𝑟𝑢𝑐𝑖. 𝐸 𝑎𝑛𝑐𝑜𝑟𝑎 𝑑𝑜𝑝𝑜 𝑎𝑛𝑛𝑖 𝑑𝑎 𝑞𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑒̀ 𝑠𝑡𝑎𝑡𝑎 𝑢𝑠𝑎𝑡𝑎 𝑝𝑒𝑟 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑎 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎 𝑎 𝑒𝑣𝑜𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑢𝑛𝑎 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑒𝑡𝑎̀ 𝑑𝑖 𝑠𝑖𝑔𝑛𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑡𝑖, 𝑖𝑚𝑚𝑎𝑔𝑖𝑛𝑖 𝑒 𝑙𝑒𝑡𝑡𝑢𝑟𝑒. 𝑆𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎 𝑎𝑟𝑑𝑢𝑜 𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑟𝑒 𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑐ℎ𝑒 𝑛𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑎 𝑙𝑒 𝑑𝑖𝑣𝑒𝑟𝑠𝑒 𝑠𝑓𝑢𝑚𝑎𝑡𝑢𝑟𝑒 𝑒 𝑛𝑒 𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑖 𝑙’𝑒𝑣𝑜𝑙𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖 𝑛𝑒𝑙 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒 𝑛𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑠𝑝𝑎𝑧𝑖𝑜. 𝐸𝑝𝑝𝑢𝑟𝑒, 𝑖𝑛 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑠𝑎𝑔𝑔𝑖𝑜, 𝑉𝑎𝑛𝑒𝑠𝑠𝑎 𝑅𝑜𝑔ℎ𝑖 𝑟𝑖𝑒𝑠𝑐𝑒 𝑎 𝑓𝑎𝑟𝑙𝑜 𝑖𝑛 𝑚𝑜𝑑𝑜 𝑏𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒. 𝑈𝑛𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑙𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑟𝑖𝑎 𝑠𝑡𝑜𝑟𝑖𝑎 𝑎 𝑞𝑢𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑆 𝑚𝑎𝑖𝑢𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎, 𝑙’𝑎𝑢𝑡𝑟𝑖𝑐𝑒 𝑟𝑖𝑐𝑜𝑟𝑑𝑎 𝑖𝑙 𝑓𝑒𝑚𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜 𝑖𝑛 𝑐𝑢𝑖 𝑒𝑟𝑎 𝑖𝑚𝑚𝑒𝑟𝑠𝑎 𝑑𝑎 𝑏𝑎𝑚𝑏𝑖𝑛𝑎, 𝑓𝑎𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑖 𝑓𝑖𝑎𝑏𝑒 𝑠𝑒𝑛𝑧𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑒𝑠𝑠𝑒 𝑒 𝑟𝑖𝑢𝑛𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑜 𝑑𝑖 𝑐𝑢𝑖 𝑓𝑎𝑐𝑒𝑣𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑡𝑒 𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑑𝑟𝑒, 𝑒 𝑞𝑢𝑒𝑙𝑙𝑜 𝑣𝑖𝑠𝑠𝑢𝑡𝑜 𝑑𝑎 𝑔𝑖𝑜𝑣𝑎𝑛𝑒 𝑑𝑜𝑛𝑛𝑎, 𝑡𝑟𝑎 𝑚𝑎𝑛𝑖𝑓𝑒𝑠𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑖𝑛 𝑝𝑖𝑎𝑧𝑧𝑎, 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖 𝑆𝑚𝑒𝑚𝑜𝑟𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑒 𝑚𝑢𝑠𝑖𝑐𝑎 𝑝𝑜𝑝 𝑖𝑛𝑔𝑙𝑒𝑠𝑒. 𝑅𝑖𝑝𝑒𝑟𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒 𝑝𝑜𝑖 𝑖 𝑑𝑖𝑠𝑎𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠𝑖 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑖 𝑖𝑛𝑑𝑖𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒𝑔𝑙𝑖 𝑎𝑛𝑛𝑖 𝑁𝑜𝑣𝑎𝑛𝑡𝑎, 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑖𝑐𝑒 𝑙𝑎 𝑛𝑢𝑜𝑣𝑎 𝑟𝑎𝑝𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑎𝑧𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑑𝑜𝑛𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑖𝑛𝑎𝑡𝑎 𝑑𝑎 𝑐𝑒𝑟𝑡𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑠𝑚𝑖𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑖 𝑡𝑒𝑙𝑒𝑣𝑖𝑠𝑖𝑣𝑒 𝑑𝑖 𝑔𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑢𝑐𝑐𝑒𝑠𝑠𝑜, 𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑠𝑠𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑖̀ 𝑢𝑛 𝑟𝑎𝑐𝑐𝑜𝑛𝑡𝑜 𝑐ℎ𝑒 𝑡𝑜𝑐𝑐𝑎 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑖 𝑖 𝑡𝑒𝑚𝑖 𝑐𝑎𝑟𝑑𝑖𝑛𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑓𝑒𝑚𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑚𝑜, 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑛𝑖𝑡𝑎̀ 𝑎𝑙𝑙’𝑎𝑏𝑜𝑟𝑡𝑜, 𝑑𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑠𝑒𝑠𝑠𝑢𝑎𝑙𝑖𝑡𝑎̀ 𝑎𝑙 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑒. 𝐼𝑛𝑡𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑣𝑜𝑐𝑖 𝑑𝑖 𝑑𝑜𝑛𝑛𝑒 𝑑𝑖 𝑡𝑢𝑡𝑡𝑒 𝑙𝑒 𝑒𝑡𝑎̀, 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑙𝑙𝑒𝑡𝑡𝑢𝑎𝑙𝑖, 𝑠𝑐𝑟𝑖𝑡𝑡𝑟𝑖𝑐𝑖, 𝑔𝑖𝑜𝑟𝑛𝑎𝑙𝑖𝑠𝑡𝑒, 𝑐𝑜𝑚𝑒 𝐶𝑎𝑟𝑙𝑎 𝐿𝑜𝑛𝑧𝑖, 𝐸𝑙𝑒𝑛𝑎 𝐺𝑖𝑎𝑛𝑖𝑛𝑖 𝐵𝑒𝑙𝑜𝑡𝑡𝑖 𝑒 𝑀𝑖𝑐ℎ𝑒𝑙𝑎 𝑀𝑢𝑟𝑔𝑖𝑎, 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎 𝑏𝑖𝑜𝑔𝑟𝑎𝑓𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑙𝑙𝑒𝑡𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑐𝑖 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑡𝑎 𝑎 𝑛𝑜𝑛 𝑑𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑖𝑐𝑎𝑟𝑒 𝑖𝑙 𝑝𝑎𝑠𝑠𝑎𝑡𝑜 𝑒 𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟𝑒 𝑎𝑝𝑒𝑟𝑡𝑎 𝑙𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑐𝑢𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒 𝑠𝑢𝑙𝑙𝑒 𝑝𝑜𝑠𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑡𝑎̀ 𝑐ℎ𝑒 𝑙’𝑎𝑡𝑡𝑜 𝑑𝑖 «𝑝𝑒𝑛𝑠𝑎𝑟𝑠𝑖 𝑒 𝑑𝑖𝑟𝑠𝑖» 𝑝𝑢𝑜̀ 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑖𝑛𝑢𝑎𝑟𝑒 𝑎 𝑝𝑜𝑟𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑖𝑛 𝑞𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑀𝑖𝑙𝑙𝑒𝑛𝑛𝑖𝑜. 𝑈𝑛 𝑙𝑖𝑏𝑟𝑜 𝑟𝑖𝑣𝑜𝑙𝑡𝑜 𝑎 𝑐ℎ𝑖 𝑠𝑖 𝑒̀ 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜 𝑝𝑒𝑟 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑙𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑜𝑙𝑎 𝑓𝑒𝑚𝑚𝑖𝑛𝑖𝑠𝑡𝑎 𝑒 𝑜𝑟𝑎 𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑖 𝑑𝑜𝑣𝑒𝑟 𝑟𝑖𝑒𝑚𝑝𝑖𝑟𝑒 𝑞