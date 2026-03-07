Allo Scoponi c'è Tolfa-Ladispoli dalle 15 • Terzo Binario News

Allo Scoponi oggi alle 15 c’è un Tolfa-Ladispoli tutto da gustare. Le due compagini sono in lotta per il terzo posto in campionato ed entrambe sono alle semifinali di Coppa Italia di Promozione, le cui gare di andata si giocheranno mercoledì sia alla Pacifica che all’angelo Sale rispettivamente contro Alatri e Lvpa Frascati.

Aspetto questo tutt’altro che trascurabile per i due allenatori ma intanto c’è da vincere una partita che, giunti alla nona di ritorno del girone A, può segnare il cammino che porta ai play-off.

Attualmente, i ladispolani sono quarti con 40 punti, a cinque lunghezze dal Pianoscarano terzo. Più attardati i biancorossi, sesti a due lunghezze dai ladispolani. Insomma, una sfida che potenzialmente può segnare, in un verso o in un altro, il prosieguo della stagione.

La squadra di Emiliano Cafarelli vive un momento positivo. Sicuramente ha dato abbrivio il successo in Coppa Italia sul Real San Basilio così come la vittoria sul Fonte Meravigliosa. Di contro però c’è un serio problema di presenze perché parecchi giocatori saranno assenti e sono in condizioni critiche. «Siamo in piena emergenza, se non peggio – spiega mister Cafarelli – perché per tutta la settimana non si sono allenati né Manuel Vittorini né Bernardini. Al momento sono in forte dubbio, sebbene si faccia di tutto per averli in campo». Poi mancherà Pasquini per squalifica ed è assente Converso, infortunato. «Va giocata al meglio una partita importantissima, contro un avversario forte e blasonata. A Ladispoli ci vivo, quindi per me è una sfida importante anche dal punto di vista personale. Noi viglia fare soddisfazione al pubblico tolfetano regalandogli una soddisfazione. Sarebbe davvero importante arrivare alla semifinale di andata di Coppa con una vittoria o comunque a seguito di una prestazione convincente».