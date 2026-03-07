Al Fronti di Santa Marinella arriva il Campagnano • Terzo Binario News

La rincorsa del Santa Marinella al terzo posto, difficile e faticosa, passa per la gara di questa mattina quando allo stadio Fronti, alle 11, arriva il Real Campagnano per la nona di ritorno del girone A di Promozione.

Attualmente i campagnanesi hanno 39 punti in classifica e occupano il quinto posto in classifica a sei lunghezze dal Pianoscarano terzo e a una dal Ladispoli.

I rossoblù sono ancora un punto sotto rispetto agli ospiti di oggi quindi vincere significherebbe operare il sorpasso in classifica approfittando della sfida di Tolfa in cui saranno impegnati i ladispolani che potrebbe regalare qualche punto rosicchiato a una o a entrambe le formazioni.

Ma intanto i santamarinellesi sono chiamati a fare il loro cioè cercare di vincere sebbene si arrivi dalla sconfitta per 1-0 patita a Montalto per mano del Pescia Romana. Vero che nell’occasione ci sono delle attenutati, dovute per lo più al fondo irregolare del terreno di gioco, ma è anche vero che negli scontri diretti la compagine di mister Daniele Fracassa non è che abbia mai brillato. E anche dal punto di vista della continuità, in questa stagione non è mani capitato di infilare una serie di risultati utili che permettesse di consolidarsi nelle zone nobili della classifica. Al contrario, è stato sfruttato spesso il fattore-campo e il fatto che si giochi nell’impianto di via delle Colonie può rappresentare un plus da considerare.

Per quanto concerne la formazione, per il tecnico rossoblù ci dovrebbe essere il recupero di Galluzzo, assente domenica al Maremmino mentre saranno sicuramente assenti Del Mastro e Casaccia perché espulsi domenica. Di contro, si sa cercando di recuperare Cerroni, terminale offensivo importante in questa formazione.

Infine, nel pre-partita di Santa Marinella-Real Campagnano, la società rossblù donerà la maglia che ha impresso anche il nome di Stefano Ferri con su scritto “avanti insieme” alla mamma del “Gancio” a cui hanno voluto bene in tanti. La consegna verrà effettuata in campo sotto la tribuna , pertanto dal sodalizio chiedono di «partecipare quando avverrà il momento della consegna, attraverso un lungo e fragoroso applauso».