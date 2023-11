Allerta meteo gialla sul Lazio, a Civitavecchia vento e pioggia con possibili mareggiate • Terzo Binario News

L’ Agenzia regionale di Protezione civile del Lazio ha emesso un’allerta gialla dalle prime ore di domani, 2 novembre 2023 e per le successive 18-24 ore.

Si prevedono sul Lazio precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli a localmente moderati.

Per quanto attiene Civitavecchia, il Centro Funzionale Regionale della Protezione Civile ha diramato un bollettino meteo, che prevede anche per il territorio di Civitavecchia un’allerta di colore giallo per la giornata di domani.

Secondo il bollettino, dalle primissime ore del mattino e per le successive 18-24 ore sono previste forti raffiche di vento, che potrebbero essere accompagnate precipitazioni da isolate a moderate.

Data la provenienza del vento, dai quadranti sud/sud-ovest, è molto alta la probabilità di mareggiate. Si ricorda di prestare la massima attenzione in ragione anche dell’imprevedibilità dei fenomeni. L’allerta interesserà tutto il territorio regionale