Addio a don Mimmo, il cordoglio dell'Associazione Nautica Campo di Mare • Terzo Binario News

La lettera del presidente Celso Valerio Caferri al vescovo Ruzza

“L’Associazione nautica Campo di Mare asd partecipa al grande dolore della Comunità Diocesana per la perdita di don Mimmo Giannandrea autentico sacerdote che ha illuminato la vita di chi gli è stato vicino.

E’ stato sempre vicino alla nostra Associazione; tutte le volte che è venuto ha portato il suo sorriso e soprattutto le sue belle e profonde parole che, nella loro semplicità, hanno sempre toccato il cuore dei presenti.

La annuale Celebrazione della Santa Messa di Ferragosto, tante volte concelebrata con il Vescovo di codesta Diocesi, ha sempre coinvolto centinaia di fedeli ed è oramai entrata nella storia e nella tradizione della nostra Associazione; sono state giornate che non potremo mai dimenticare!

Sempre presente con una Benedizione nell’annuale cerimonia di apertura delle nostre stagioni balneari, disponibile a celebrare Sante Messe a richiesta dei nostri soci, pronto a dispensare conforto ai nostri soci ai quali la vita aveva proposto situazioni difficili, alcune volte anche tragiche, simpaticissimo e felice durante le sue escursioni in mare in occasione della annuale Benedizione alla Madonna della Speranza posizionata nel fondale di Campo di Mare; ultimo evento organizzato insieme presso la nostra Sede nautica è stato l’incontro del 18 agosto u.s. sulle radici cristiane dell’Ucraina.

Il presidente Celso Valerio Caferri è andato a trovare Don Mimmo in ospedale proprio sabato scorso, trovandolo molto debole e giù di morale; Don Mimmo non aveva voglia di parlare ma si è illuminato alla visione di uno spezzone di un video, ricevuto dalla figlia del presidente giornalista inviata in Isralele, della Via Crucis per la Pace tenuta a Gerusalemme venerdì scorso; si è portato più volte la mano sul cuore ed ha dispensato qualche sorriso che il presidente non dimenticherà mai.

Don Mimmo ci mancherà molto ma siamo sicuri che nel giorno di Ognissanti rinforzerà dal Cielo la nostra unità.

A Don Mimmo, grazie dell’Amicizia e dei Sentimenti che ci hai trasfuso; non li dimenticheremo e ti porteremo nel Cuore!

Alla Comunità diocesana di Porto e Santa Rufina, ed in particolare alla Parrocchia San Francesco d’Assisi di Cerenova, le nostre sentitissime ed addolorate condoglianze”.

Celso Valerio CAFERRI

presidente Associazione nautica Campo di Mare asd