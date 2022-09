Allagata via Parigi a Ladispoli: "Tombini otturati" • Terzo Binario News

Segnalazione di un cittadino che ha segnalato il problema a palazzo Falcone

“Segnalo ancora una volta l’allagamento del tratto di strada in Via Parigi 24 a causa dei tombini che non ricevono perché otturati.

La situazione si è aggravata a seguito dell’iniziativa del Comune di realizzare un dosso pedonale nei pressi dei precedenti tombini ostacolandone il deflusso sulla strada.

Ho già segnalato lo scorso anno, tramite mail, direttamente il sindaco, ma nessuna risposta né in termini di soluzione, né in termini mi capire meglio il problema”.

