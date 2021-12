Alla Readerforblind Editore il premio «per l’impegno nella promozione e nella diffusione della letteratura» del Città di Ladispoli - Terzo Binario News

“Presso l’aula consiliare della città di Ladispoli si è tenuta la decima edizione del Premio Letterario Nazionale Città di Ladispoli.

Con nostra enorme sorpresa, durante la premiazione, ci è stato consegnato un premio «per l’impegno nella promozione e nella diffusione della letteratura».

Come editori e come operatori culturali, ognuno di noi nel proprio settore, siamo onorati ed emozionati nel ricevere questo premio e ringraziamo Francesca Lazzeri e l’organizzazione per aver deciso di premiarci con tale riconoscimento.

Come più volte detto abbiamo a cuore la città che ci ha cresciuto e che a oggi ospita la nostra sede operativa e teniamo molto non solo alla diffusione e alla valorizzazione della cultura letteraria, ma anche a contribuire a ricreare quel tessuto socio culturale che, negli ultimi anni, è stato ignorato. Viviamo in un momento particolare della storia della nostra città e crediamo sia doveroso impegnarsi per contrastare un revisionismo storico becero mascherato da cultura, dove i veri valori della stessa vengono mistificati e modellati per scopi politici. la cultura è di tutti e per tutti. Per questo eventi come il premio Letterario Città di Ladispoli sono importanti per la presentazione di nuovi autori nel panorama letterario ma anche per riavvicinare Ladispoli a quel ruolo culturale che merita”.

readerforblind editore