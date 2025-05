Alla Necropoli di Cerveteri il premio Strega e il premio Letterario Etrusco • Terzo Binario News

Appuntamento per venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 maggio, l’assessora Federica Battafarano: “Grande onore poter ospitare per il terzo anno la manifestazione letteraria più importante d’Italia”

A Cerveteri per il terzo anno consecutivo torna il Premio Strega, la rassegna letteraria più prestigiosa d’Italia. E lo fa all’interno della location più ricca di storia e suggestiva di Cerveteri, la Necropoli della Banditaccia. La dozzina finalista, sarà all’interno del sito Unesco nel pomeriggio di sabato 10 maggio a partire dalle ore 18.

Al Premio Strega, si aggiunge un’altra prestigiosa rassegna, divenuta oramai una tradizione nel panorama letterario di Cerveteri, ovvero il Premio Letterario Etrusco, che venerdì 9 e domenica 11 maggio ospiterà quattro autori con le loro ultime pubblicazioni. Gli appuntamenti del Premio Letterario invece, avranno inizio alle ore 17:30.

“Poter ospitare per il terzo anno consecutivo una tappa nazionale del Premio Strega non è solamente un onore per Cerveteri ma è anche un riconoscimento del grande lavoro che è stato svolto in questi anni sul fronte della promozione della lettura – ha dichiarato l’Assessore Federica Battafarano – all’interno della Necropoli della Banditaccia, con la contemporaneità del Premio Letterario Etrusco ospiteremo tre giorni dedicati al mondo dei libri, dove si alterneranno autori di fama nazionale e autori locali, ognuno pronto ad emozionarci con il proprio libro. Non mi resta dunque altro che invitare la cittadinanza tutta a questa tre giorni di straordinario prestigio. Così come avvenuto nelle precedenti edizioni, sono certa che gli autori presenti all’interno del programma sapranno offrirci importanti momenti di riflessione e condivisione”.

“Con l’occasione – prosegue l’Assessore Federica Battafarano – ci tengo a ringraziare il Direttore del Parco Archeologico Vincenzo Bellelli, che ha immediatamente sposato la proposta di ospitare il Premio Strega e il Premio Letterario Etrusco all’interno della Necropoli, una location che consegnerà un ulteriore pregio e risalto alle due rassegne. Disponibilità dimostrata e garantita non soltanto accettando di accogliere le manifestazioni all’interno della Necropoli, ma consentendo anche al pubblico delle due rassegne l’ingresso gratuito. Un ulteriore ringraziamento infine, lo rivolgo al personale della Biblioteca comunale Nilde Iotti, a Elena Polzelli, Catia Mordeca e Daniele Renda, sempre estremamente disponibili e professionali nell’affiancare le iniziative dell’assessorato. Infine, un grazie altrettanto sentito, lo rivolgo agli sponsor, ovvero la Fondazione Cariciv, nella persona della Presidente uscente Gabriella Sarracco e ad Unicoop Tirreno e alle librerie partner dell’evento, Mondadori Bookstore Cerveteri e Il Rifugio degli Elfi.”.

I libri finalisti del Premio Strega sono “Portofino blues” di Valerio Aiolli, “La signora meraviglia” di Saba Anglana, “L’anniversario” di Andrea Bajani, “Poveri a noi” di Elvio Carrieri, “Incompletezza. Una storia di Kurt Gödel” di Deborah Gambetta, “Di spalle a questo mondo” di Wanda Marasco, “Ricordi di suoni e di luci. Storia di un poeta e della sua follia” di Renato Martinoni, “Chiudo la porta e urlo” di Paolo Nori, “Perduto è questo mare” di Elisabetta Rasy, “Inventario di quel che resta dopo che la foresta brucia” di Michele Ruol, “Quello che so di te” di Nadia Terranova e “La ribelle. Vita straordinaria di Nada Parri” di Giorgio van Straten (Laterza), proposto da Edoardo Nesi.

Prenderanno parte invece al Premio Letterario Etrusco, nella giornata di venerdì 9 maggio Damiano Fusaro, con “Giano bifronte” e Luis Contenebra con “Oscuri racconti etruschi”, mentre nella giornata di domenica 11 maggio, Valerio Valentini con “Ci sono molti modi”, Valentina D’Urbano con “Figlia del temporale”

Oltre alle due rassegne, prestigioso appuntamento anche nella mattinata di sabato 10 maggio. Il personale del Parco Archeologico presenta “Letture Etrusche”, letture itineranti all’interno della Necropoli. L’evento è incluso nel costo del biglietto di ingresso. Gratuito per i ragazzi sotto i 18anni.