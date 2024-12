Alla Magliana Roma Capitale recupera 3mila metri quadri di proprietà del Campidoglio • Terzo Binario News

Pattuglie dell’XI Gruppo Marconi della Polizia Locale di Roma Capitale sono intervenute per il recupero di una vasta area di oltre 3000 metri quadri, sita tra via Guido Miglioli e via della Magliana Nuova, già oggetto di esproprio nel 2002, all’interno della quale venivano esercitate abusivamente diverse attività di natura commerciale.

Gli agenti hanno portato a termine un’indagine iniziata circa un anno fa, che ha permesso di individuare il responsabile, un uomo di 80 anni, che dopo aver occupato illegalmente l’area, in cui si trovavano anche alcuni manufatti abusivi, affittava gli spazi a diverse persone per un giro di affari illegale che si aggirava intorno ai 15.000 euro mensili.

Questa mattina, a seguito della sentenza del TAR che ha respinto il ricorso presentato dall’occupante abusivo, è stata data esecuzione della Determinazione Dirigenziale per lo sgombero forzoso emessa dal Municipio XI. Il responsabile è stato denunciato e gli spazi affidati alla Protezione Civile, al fine anche di evitare nuovi tentativi di occupazione.