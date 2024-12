Aids, la Asl Roma 3 invia sms ai cittadini della fascia 25-39 anni per un test gratuito e riservato • Terzo Binario News

Comunicazione alla popolazione ‘con rischio aumentato’, possibile effettuare l’esame a Ostia Antica

In occasione della Giornata Mondiale contro l’AIDS che si celebra ogni anno il 1° dicembre, la ASL Roma 3 ha deciso di inviare un sms alla popolazione con ‘rischio aumentato’, ovvero i cittadini del territorio in età compresa tra 25 e 39 anni che statisticamente sono maggiormente esposti al pericolo di contrarre la malattia, al fine di promuovere l’accesso gratuito e riservato al test per la ricerca dell’HIV.

Il test gratuito e riservato può essere effettuato nel CTC- Centro Test e Counseling per l’HIV di Ostia Antica, in Viale dei Romagnoli 781. Per maggiori informazioni è possibile chiamare il numero il numero 06 56483289/3011/3039 dal lunedì al venerdì dalle ore 8 alle ore 13 o scrivere al seguente indirizzo di posta elettronica uo.malattie.infettive@ aslroma3.it .

Il centro della ASL Roma 3 offre la possibilità di fare il test all’interno di un percorso di counseling sanitario. Qualora venga riscontrata la positività, il cittadino verrà indirizzato in una struttura per la cura delle malattie infettive.

“Il Lazio è la regione italiana con la maggiore incidenza di Hiv e Roma la città a maggiore incidenza. Partendo da questi due dati, la nostra ASL ha avviato da tempo una campagna di sensibilizzazione per spronare chiunque abbia il dubbio ad effettuare il test. E questa nuova iniziativa ribadisce il nostro impegno sul tema e rappresenta un modo ulteriore per incoraggiare la fascia di cittadini maggiormente a rischio a sottoporsi all’esame”, spiega Francesca Milito, Direttore Generale ASL Roma 3.

“C’è un solo modo per sapere se si ha l’HIV ed è quello di fare il test. Si tratta di un esame veloce e facile che può essere svolto all’interno del nostro ambulatorio in modo riservato e nel rispetto della privacy, sia quando viene effettuato, sia alla consegna del risultato. Se per un qualsiasi tipo di motivo si ha il sospetto di aver contratto la malattia, è necessario fare l’esame e superare la paura iniziale. Per le persone sessualmente attive ripeterlo periodicamente dovrebbe rappresentare una buona abitudine. Sapere di aver contratto l’HIV permette di iniziare precocemente la terapia e contrastare l’inizio della malattia. Oggi i farmaci consentono di aver una vita normale”, conclude Francesca Leone, Responsabile Attività Assistenziali Prevenzione della ASL Roma 3.

Il test per la ricerca del virus HIV è disponibile gratuitamente anche in tutti i centri prelievi della ASL Roma 3, presso strutture pubbliche o laboratori privati autorizzati, previa richiesta del medico di base o di uno specialista del SSN.