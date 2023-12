Alla Lega Navale di Civitavecchia domenica veleggiata di Natale • Terzo Binario News

Tutti in acqua con un cappello da Babbo Natale o qualcosa di rosso festivo: è l’invito che il direttivo della Lega Navale di Civitavecchia fa a tutti gli atleti, grandi e piccoli, che frequentano la sede di lungomare Thaon de Revel, i genitori dei ragazzi più giovani e naturalmente a tutti i soci che se la sentono di partecipare, domenica 17 dicembre, alla veleggiata di Natale.

In una sede, per la prima volta, addobbata per le feste natalizie con albero e festoni (grazie all’operosità e alla fantasia di alcuni soci), con la presenza di una piccola mostra di biogiotteria e oggettistica artigianale, si potrà trascorrere una giornata all’aria aperta, augurandosi la clemenza del meteo.

L’uscita in mare è prevista attorno alle 12, poi verso le 16 appuntamento a terra, sulla rotonda per il brindisi con il presidente Dario Iacoponi che porterà gli auguri di tutto il direttivo.