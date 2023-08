Alla Lega Navale Civitavecchia la Festa di Ferragosto e ancora appuntamenti sportivi e culturali • Terzo Binario News

Vela, windsurf e molto molto di più. L’estate 2023 della Lega Navale Italiana sezione di Civitavecchia è davvero una fucina di eventi e iniziative, tutti con ottimi risultati: lo sport legato al mare e la promozione per i più piccoli sono naturalmente i protagonisti ma non mancano appuntamenti con il teatro (con la collaborazione di Blue in the Face) o con la storia cittadina (grazie alla disponibilità della storica locale Roberta Galletta). Ci sono presentazione di libri e lezioni di yoga, oltre che iniziative di divertimento in riva al mare.

Il calendario dei prossimi eventi offre a Ferragosto dal primo pomeriggio Festa in Alto Mare, organizzata da Greta Scotti, per arrivare fino ad assistere ai tradizionali fuochi di mezzanotte.

Il 17 l’atleta Tommaso Pampinella, alle 21, presenterà progetto Molokai, che in “Pagaiando nel Kai’Wi Channel”, racconterà del Campionato mondiale di Paddelboard.

Il giorno successivo, Roberta Galletta presenta “Guglielmo Marconi a Civitavecchia” alle ore 21.

Infine il 19, Michele Chialvo presenta un romanzo per una raccolta fondi “Aiutiamo Ludovica” (la storia è su Fb). il volume si intitola “Mama Birò” e la Lni di Civitavecchia ne è protagonista: ore 19. Presentano Claudio Cafasso, direttore editoriale di VignaClaraBlog.it e Aldo Li Castri esperto di comunicazione.