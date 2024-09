Alla farmacia Aurelia di Civitavecchia analisi gratuita dell'udito • Terzo Binario News

Analisi gratuita dell’udito in Farmacia: un’opportunità importante, i problemi all’udito sono una problematica che affligge molte persone in tutto il mondo, con conseguenze negative sia a livello sociale che personale.

Per questo motivo, la Farmacia comunale “Aurelia” in Via Niccolò Paganini, 7 a Civitavecchia, nel quartiere Borgata Aurelia, in collaborazione con MAICO offre un servizio di analisi gratuita dell’udito, un’opportunità importante per chiunque voglia prendersi cura della propria salute uditiva.

Con l’analisi gratuita dell’udito, è possibile scoprire in modo rapido se la propria capacità uditiva è in linea con la norma. Il test viene effettuato in modo rapido e indolore, ed è estremamente importante per monitorare la propria salute uditiva e identificare eventuali problemi in una fase precoce.