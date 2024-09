Futsal: la Vecchia pareggia, Santa Severa sconfitto • Terzo Binario News

Un pareggio interno e una sconfitta esterna sono i risultati delle due compagini locali del futsal, impegnate nella prima giornata di C1.

Nel girone B, rimpianti per la Futsal Academy Civitavecchia, che all’Ivan Lottatori chiude sul 3-3 contro la Lidense denso di rimpianti. Invece il Santa Severa è stato sconfitto a Casalotti dal Bracelli per 6-3.

A Borgata Aurelia è sembrato quasi di assistere alla sfida che caratterizzò la stagione scorsa: padroni di casa in accelerazione salvo calare a metà ripresa e lidensi che rientrano, pareggiando a fine partita.

Vanno avanti gli ospiti, Luca Mori e compagni agganciano e sorpassano fino ad arrivare al 3-1 (grazie a un Simone Mondelli in stato di grazia, autore di tutte e tre le reti civitavecchiesi).

La squadra di Vincenzo Di Gabriele tiene botta grazie al nuovo portiere Simone Schiavi ma la tenuta non regge fino alla fine e gli ospiti raggiungono il pareggio. Al pubblico di Borgata Aurelia la nuova squadra ha fato una buona impressione, soprattutto per la voglia di giocare a tutto campo nel tentativo di non dare mai respiro agli avversari. Questo tipo di impostazione tuttavia è molto dispendiosa e, come accaduto, è difficile reggere per tutti e 40 i minuti effettivi di gioco.

«La partenza è stata pessima – ammette mister Vincenzo Di Gabriele – anche se poi siamo stati in grado di ribaltarla, riprendendoci e, grazie a un pressing attuato bene, il Civitavecchia è arrivato al 3-1. Tutto sommato anche nel secondo tempo la squadra ha fatto il suo, anche se si è riscontrato un certo calo con l’avvicinarsi della fine della gara. A quel punto la Lidense è stata brava a rientrare in partita. A parte un paio di leggerezze difensive, sono contento della prestazione e mi complimento con gli ospiti e la loro capacità di non mollare che gli ha fatto meritare il pareggio».

È andata peggio alla Santa Severa Futsal, che sul sintetico di Casalotti ha perso contro la Verdesativa per 6-3. In gol per i neroverdi sono andati Alessio Donati, Carlo Alberto De Paolis e Alessandro Paolucci.

Ovviamente in classifica il Civitavecchia ha un punto e il Santa Severa è fermo a zero. Sabato, per la seconda giornata, esordio all’Uliveto di Civitavecchia per i santaseverini che ospitano la Cccp 1987 mentre i civitavecchiesi si recano a Boccea per far visita al Bracelli.