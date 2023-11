Il filosofo Lorenzo Gasparrini ospite della Biblioteca comunale di Manziana • Terzo Binario News

Sabato 11 novembre alle 16:30 la Biblioteca Comunale sarà lieta di ospitare Lorenzo Gasparrini e il suo libro “Ci scalderemo al fuoco delle vostre code di paglia”.

Lorenzo Gasparrini , filosofo di formazione e specializzato in studi di genere, con alle spalle una carriera accademica, da anni è impegnato nella divulgazione del pensiero femminista, con un’attenzione particolare al pubblico maschile.

«Non si può più dire niente», eppure, guarda caso, chi si lamenta non trova occasione per tacere! La libertà di parola è chiamata in causa a sproposito soprattutto da chi non ha voglia di assumersi la responsabilità delle parole che sceglie e non ha l’abitudine a confrontarsi con un contraddittorio.

Lo stereotipo della femminista fanatica, aggressiva e polemica resiste, eppure le voci più pedanti, lagnose e insistenti sono proprio quelle di chi si ostina a non riconoscere i problemi di genere. E questo, Lorenzo Gasparrini, lo sa bene! Nel raccontare e promuovere il pensiero filosofico femminista, Gasparrini ha imparato a riconoscere così bene gli argomenti e gli atteggiamenti dei suoi critici, detrattori e haters che potrebbe organizzarli in un catalogo; e l’ha fatto! “Ci scalderemo al fuoco delle vostre code di paglia” è una collezione di tipi umani ricorrenti, smontati uno per uno, mostrati in tutta la loro inconsistenza e debolezza dialettica. Un pamphlet infuocato per non porgere l’altra guancia ma ribattere colpo su colpo.