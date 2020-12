Alberi sul campo sportivo, rami caduti allagamenti: pompieri di Bracciano senza tregua - Terzo Binario News

Alla fine il ringraziamento dei cittadini al Corpo per il lavoro svolto

Dalle 8 di stamani, i Vigili del Fuoco di Bracciano stanno effettuando decine d’interventi causa maltempo su tutto il territorio di Bracciano e Canale Monterano. Allagamenti di case; strade; campi; rami ed alberi caduti, hanno creato problemi a persone e alla circolazione.

I VVF hanno effettuato lo svuotamento di diverse taverne e sale hobby allagate; la rimozione di detriti, di rami pericolanti e la messa in sicurezza delle aree danneggiate dalle violente precipitazioni e dal forte vento.

Rimosso anche un grosso albero caduto sul campo sportivo di Canale Monterano. Allagata in alcuni punti la Braccianese Claudia. Invaso dall’acqua anche il sottopasso di Vigna di Valle chiuso momentaneamente al traffico. In ausilio dei VVF di Bracciano, anche i VVF volontari di Nemi. A concludere questa giornata d’intenso lavoro, è stato l’inaspettato ringraziamento della cittadinanza ai VVF di Bracciano per i risolutivi interventi di soccorso effettuati.