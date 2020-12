Gazebo in fiamme a Fregene, intervento dei Vigili del Fuoco di Cerveteri - Terzo Binario News

Alle ore 10 circa di stamani, i Vigili del Fuoco di Cerveteri hanno risposto ad una chiamata di soccorso per un incendio.

A bruciare, un grande gazebo in legno a Fregene, adibito a bar.

L’intervento rapido dei Vvf ha impedito al fuoco di propagarsi e lambire l’adiacente ristorante, evitando cosi ulteriori danni per le strutture.

La giornata è continuata con numerose chiamate di soccorso per allagamenti di cantine ed infiltrazioni d’acqua in appartamento nel comune di Ladispoli, viste le copiose piogge cadute in questi giorni.