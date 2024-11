Al via oggi il piano emergenza freddo a Civitavecchia • Terzo Binario News

A partire da questa sera, il Comune di Civitavecchia, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana per il servizio di intervento sociale, mette in campo il Piano per l’Emergenza Freddo. Grazie a questa iniziativa, i senza fissa dimora potranno trovare rifugio presso una struttura ricettiva della città, garantendo loro riparo, protezione e un’accoglienza dignitosa durante i mesi invernali.

L’Assessore ai Servizi Sociali, Antonella Maucioni, ha dichiarato: “Con l’attivazione di questo piano, confermiamo il nostro impegno a non lasciare nessuno indietro, soprattutto nelle situazioni di maggiore difficoltà. Questa iniziativa, resa possibile anche grazie alla preziosa collaborazione con la Croce Rossa Italiana, dimostra che unendo le forze possiamo rispondere concretamente ai bisogni delle persone più fragili. Ringrazio tutti coloro che hanno lavorato con dedizione, dagli uffici comunali al personale della Croce Rossa, per rendere possibile questo intervento.”

Anche il Sindaco Marco Piendibene ha voluto esprimere il proprio apprezzamento: “Sono orgoglioso del lavoro svolto dall’Assessore Antonella Maucioni e dell’importante collaborazione con la Croce Rossa Italiana, che ha permesso di attivare il Piano Emergenza Freddo. Questa iniziativa rappresenta un gesto concreto verso chi si trova in condizioni di estrema vulnerabilità e un esempio di come la nostra città possa mettere in campo azioni efficaci e solidali. Continueremo a lavorare per garantire un sostegno dignitoso e reale a chi ne ha bisogno.”

Il Piano Emergenza Freddo sarà operativo per tutto il periodo invernale e mira a offrire non solo un rifugio sicuro, ma anche un messaggio di solidarietà e attenzione verso chi vive situazioni di difficoltà.