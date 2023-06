Al via oggi a Ladispoli il primo memorial under 16 Augusto Fioravanti • Terzo Binario News

Nel girone A Savio, Accademia Calcio Roma, Romulea e Trastevere Calcio; nel B Dabliu New Team, Giardinetti 195, Ostiamare e i padroni di casa rossoblù

“Fortemente voluto dalla Presidente Onoraria Sabrina Fioravanti al via, oggi mercoledì 14 giugno, la prima edizione del memorial intitolato ad Augusto Fioravanti, padre della Presidente e noto imprenditore e politico locale.

Uomo verace e schietto ancora oggi dopo 5 anni dalla sua scomparsa ricordato e amato da molti di Ladispoli.

Per anni è stato consigliere comunale rivestendo numerosi incarichi nelle varie giunte che si sono susseguite.

Un uomo sempre pronto al confronto e sempre pronto a tendere una mano con amicizia ed affetto verso chi ne aveva bisogno.

Un punto di riferimento all’interno della famiglia che con attenzione ed amore ha sempre accudito e guidato.

Durante la sua carriera imprenditoriale è sempre stato vicino allo sport facendo sentire il suo sostegno al Ladispoli calcio, simbolo della nostra città, considerandola come una famiglia.

Amore e sostegno che Augusto ha sempre trasmesso alla città lasciando in eredità tale sentimento alla figlia Sabrina che per questo ha scelto di condurre, ormai per la quarta stagione, l’ Academy Ladispoli in questa entusiasmante avventura sportiva.

Parteciperanno al “I° Memorial Augusto Fioravanti”, oltre l’Academy Ladispoli, alcune delle più blasonate squadre del panorama calcistico Laziale della categoria Under16 quali ASD Savio, Accademia Calcio Roma, SS Romulea, Trastevere Calcio, Dabliu New Team, Giardinetti 1957 e Ostiamare, che si contenderanno il titolo in palio nella finale prevista per il giorno 24 giugno alle ore 18,00 presso lo Stadio Angelo Sale.

Ringraziamo tutti coloro che vorranno partecipare contribuendo così al successo del memorial nato all’insegna dei valori della famiglia e della cultura sportiva”.

Academy Ladispoli