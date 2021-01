Al via il cantiere di piazza Domitilla a Ladispoli - Terzo Binario News

“Poche settimane di tempo e piazza Domitilla avrà un volto nuovo, con un parco giochi all’avanguardia destinato ai più piccoli”.

Con queste parole il sindaco Alessandro Grando ha annunciato che questa mattina è stata delimitata l’area del cantiere e che i lavori prenderanno il via entro due giorni.

“La riqualificazione delle aree gioco – ha proseguito Grando – era e rimane un punto fermo del nostro programma amministrativo. Piazza Domitilla è solo la prima di una serie di aree in cui abbiamo previsto interventi di sostituzione delle attrezzature e dell’arredo urbano. Ringrazio l’assessore De Santis e l’ufficio Manutenzioni per il lavoro svolto, fortemente voluto in collaborazione con la delegata del quartiere Caere Vetus Daniela Marongiu”.

“Ci auguriamo – ha commentato l’assessore ai lavori pubblici Veronica De Santis – che in questa area presto i bambini possano giocare in tutta sicurezza in uno spazio a loro misura. Perché il cuore di questo progetto è proprio destinato ai giovani cittadini della nostra città con attrezzature di ultima generazione ma soprattutto con una pavimentazione in gomma anti-trauma ricca di elementi 3D”