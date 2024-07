Al via a Ostia Antica i laboratori gratuiti per parkinsoniani • Terzo Binario News

Il progetto promosso dall’associazione La Farfalla e sostenuto da Asl Roma 3, andrà da luglio a settembre

“Dalla crisalide al volo libero. Insieme si può”, questo il nome del progetto pilota al quale ha aderito l’Associazione La Farfalla con il sostegno della Asl Roma 3 e che sarà presentato, giovedì 4 luglio alle ore 17, nella sede operativa dell’Associazione nel cuore del parco di Ostia Antica in Via di Castel Fusano 152.

Dal lunedì al venerdì, per due ore al giorno, a partire dal mese di luglio e fino a settembre saranno organizzati, grazie alla presenza di professionisti e formatori, percorsi laboratoriali gratuiti per parkinsoniani con lo scopo di favorire una migliore qualità di vita e accrescere le potenzialità operative residue e di socializzazione dei partecipanti.

“Potendo contare sulla disponibilità dei nostri medici e sulla grande esperienza maturata dall’Associazione La Farfalla, che da oltre venti anni opera sul nostro territorio a favore delle persone con disabilità e difficoltà sociali, abbiamo deciso di supportare questo nuovo percorso che può rappresentare per i pazienti e per le loro famiglie un valido aiuto nella gestione della malattia”, spiega Francesca Milito, Direttore Generale della Asl Roma 3.

“L’Associazione La Farfalla ha aderito con grande entusiasmo al progetto pilota rivolto a parkinsoniani che le è stato proposto da Annamaria Ricciardi, amica e storica sostenitrice dell’Associazione. Ringrazio la Asl Roma 3 per aver scelto di sostenere l’idea. Da molti anni l’Associazione realizza attività di integrazione attraverso laboratori creativi e artistici; per questo motivo, mettere a disposizione le nostre competenze e i nostri spazi nell’ambito di un progetto come questo rappresenta un’opportunità di crescita e condivisione per i partecipanti, per le famiglie e per tutti i soggetti coinvolti.

Mi auguro che sia l’inizio di un percorso di ampia prospettiva e collaborazione che offra strumenti validi e di sostegno di quanti, sul nostro territorio, si trovano a vivere una condizione di difficoltà”, aggiunge la Presidente dell’Associazione La Farfalla Paola Anelli.

“Il Parkinson rappresenta anche nel nostro territorio una malattia largamente diffusa, che in genere si manifesta intorno ai 60 anni con andamento progressivo, ma in alcuni casi colpisce anche pazienti più giovani. Anche per questa patologia la partecipazione a percorsi laboratoriali è determinante per rallentarne la fase degenerativa. Ai pazienti e alle famiglie, nel cuore del parco di Ostia Antica all’interno della sede dell’associazione La Farfalla, saranno proposti laboratori della memoria, ginnastica, logopedia, yoga, meditazione, musicoterapia e tanto altro con lo scopo di favorire anche una maggiore consapevolezza individuale e una positività nei rapporti interpersonali”, conclude Claudio Mostardini, neurologo della Asl Roma 3 che collaborerà attivamente al progetto.

Maggiori informazioni sul sito www.lafarfalla.org e sul sito della Asl Roma 3.